Zahlten reist nach Kolumbien

Der Dülmener Silas Zahlten, der für die LG Brillux Münster startet, hat sich für die U20-Leichtathletik-WM in Kolumbien qualifiziert. Bei der Juniorengala in Mannheim kam Zahlten im 3000-Meter-Hindernislauf als zweitbester Deutscher ins Ziel und schaffte hinter Kurz Lauer (LAZ Ludwigsburg) den Sprung zur Weltmeisterschaft.

Am Ende kam Zahlten in einer Zeit von 9:05,80 Minuten hinter Lauer und dem Israeli Tomer Mualem als Dritter ins Ziel. „Da es nur fünf Läufer waren, war der Lauf gerade an den Hindernissen relativ entspannt“, berichtet Zahlten. Zudem habe er schnell Abstand zu seinem Konkurrenten Robin Müller herstellen können.

Zahlten versucht nun, die WM-Norm auch für die 1500 Meter (3:47,00 Minuten) zu schaffen. Dafür tritt er am Mittwoch bei einem Meeting an. „Bisher hat nur einer die Norm gelaufen.“ Bei den Deutschen U20-Meisterschaften in Ulm (15. bis 17. Juli) müsste er dann erneut unter die zwei besten Läufer kommen, die die WM-Norm erfüllt haben. Gleichzeitig bedeutet der Wettkampf in Ulm für ihn, schon einmal in kurzer Zeit mehrfach die Maximalbelastung zu testen.

Die Weltmeisterschaft der U20-Leichtathleten in Cali findet vom 1. bis 6. August statt. Ab dem 22. Juli geht es für Zahlten in ein Trainingslager nach Florida, um sich an Zeitumstellung und Klima zu gewöhnen.