Wunschzettel im Hochsommer

Horst Dastig in seinem „Hobbyraum“: Mehrere Stunden in der Woche beschäftigt sich der Staffelleiter ehrenamtlich mit seinen fünf Ligen und den Spielberichten. Besonders viel zu tun ist für den 68-Jährigen, wenn die neuen Spielpläne erstellt werden müssen.

Der Wunschzettel auf seinem Schreibtisch kommt sehr umfangreich daher. Wirklich alles zu berücksichtigen, das gestaltet sich schwierig – aber Horst Dastig gibt sich größte Mühe, ein gütiger Weihnachtsmann im Hochsommer zu sein. „Irgendwo beißt und kneift es immer mal“, zuckt er mit den Schultern. Aber in den vielen Stunden, die der 68-Jährige in diesen Wochen in seinem „Hobbyraum“ verbringt, gibt er alles dafür, den Fußballern den Saisonverlauf so angenehm wie möglich zu gestalten.



Dabei könnte alles so einfach sein. Die Mannschaften eingeben, den Zahlenschlüssel darüber laufen lassen, fertig ist der Spielplan. Was es für den Staffelleiter der Bezirksliga 11 und der Kreisligen Süd im Kreis Ahaus/Coesfeld so kompliziert macht, sind die vielen – verständlichen – Begehrlichkeiten der Clubs.

„Das fängt damit an, dass sehr häufig die erste und zweite Mannschaft gleichzeitig ein Heimspiel haben sollen“, erklärt er. Oder lieber doch die erste und dritte Mannschaft? Und wo bleiben die Frauenteams? „Jeder Verein gibt seine Wünsche über die Mannschaftsmeldung im DFB-Net an“, erzählt der Coesfelder. Daraus erstellt er dann die lange Wunschliste, nach der er versucht, die perfekte Kombination zu finden.

