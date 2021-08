In der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Kreisebene wartet am Freitagabend auf DJK Rödder eine schwere Aufgabe: Liga-Konkurrent SW Holtwick gastiert beim ehemaligen Spielertrainer Ahmed Ibrahim. Für ihn ist es ein besonderes Spiel.

Wollen auch am Freitagabend in der zweiten Runde des Kreispokals gegen Holtwick Grund zum Jubeln haben: Die Rödderaner Tim Sommer (links) und Nick Sommer.

Ein besonderes Spiel wartet am Freitagabend auf Ahmed Ibrahim, den Trainer des Fußball-A-Ligisten DJK Rödder. Die Rot-Weißen empfangen um 18.45 Uhr SW Holtwick, den Verein, wo Ibrahim selber zwei Jahre Spielertrainer war. „Da wartet ein echter Brocken auf uns. Aber wir haben nichts zu verschenken und wollen eine Runde weiterkommen.“

Holtwick bat um Vorverlegung

Die Holtwicker hatten um die Vorverlegung auf Freitagabend gebeten. „Aber das kam uns auch perfekt entgegen. Denn ganz ehrlich: Am Sonntag hätte ich gerade einmal acht Spieler zur Verfügung gehabt, weil einige von uns eine Woche vor dem Liga-Start noch ein Urlaubswochenende eingeplant hatten.“ Die etwas frühere Anstoßzeit wurde gewählt, „damit wir noch auf Rasen spielen können und nicht auf die Asche müssen“. So sei Zeit genug für 90 spannende Pokalminuten plus ein eventuelles Elfmeterschießen. „Eine Verlängerung gibt es ja nicht“, so Ibrahim.

Ibrahim verspricht heißen Tanz

Um gegen die Holtwicker bestehen zu können, „müssen wir schon einen guten Tag erwischen und auch ein wenig Glück haben.“ Doch chancenlos sieht Ibrahim sein Team keineswegs. „Das ist ein direkter Liga-Konkurrent und ich sehe uns auf Augenhöhe.“ Und Ibrahim macht auch klar, dass das Pokalspiel für ihn keinesfalls nur ein weiteres Testspiel ist. „Ich will eine Runde weiter kommen. Punkt. Daher werden wir uns voll reinhängen“, verspricht er seinen ehemaligen Mannschaftskollegen einen heißen Tanz bei der DJK Rödder.