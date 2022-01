Wiedersehen in Buldern

Zehn Testspiele stehen für die Fußballer an diesem Wochenende auf dem Programm. Ein Wiedersehen gibt es in Buldern für die Adler-Reserve und DJK Rödder. Das Ortsduell wurde auch im August auf die Vorbereitung der Saison ausgetragen.

Fußball: Testspiel, Saison 2021/22, DJK Rödder - DJK Adler Buldern II am 01.08.2021 in Rödder (Nordrhein-Westfalen). Rödders NIck Sommer (rechts) im Zweikampf mit Bulderns Frederik Illner

Ein volles Fußball-Programm erwartet die Dülmener an diesem Wochenende. Gleich zehn Testspiele stehen auf dem Programm: Zwei am Samstag und acht am Sonntag.

Von besonderem Interesse dürfte für die Zuschauer dabei die Partie zwischen dem B-Ligisten Adler Buldern II und DJK Rödder (Kreisliga A) sein. Das Lokalduell gab es schon im Vorfeld der aktuellen Spielzeit. Am 1. August setzte sich die DJK Rödder mit 3:1 durch.

Heimrecht

Heimspiele haben zudem die Sportfreunde Merfeld gegen den TuS Wüllen (Bezirksliga 11) am heutigen Samstag um 14.30 Uhr sowie am Sonntag: DJK Dülmen gegen den SC Reken III, die Merfelder Reserve gegen den SV Gescher IV sowie TSG Dülmen II gegen den SC Reken II. An der Sandstraße empfangen die Grün-Weißen aus Hausdülmen mit Trainer Güven Sivgin ab 15 Uhr den B-Liga-Spitzenreiter Arminia Appelhülsen.

Auswärtsspiele

Auswärts tritt Brukteria Rorup, die gestern Abend schon in Stadtlohn aktiv waren, bei der SG Coesfeld 06 II an. C-Liga-Spitzenreiter Vorwärts Hiddingsel gastiert am Sonntag bei Fortuna Seppenrade III und Bezirksliga-Tabellenführer TSG Dülmen ist der Einladung von Viktoria Heiden gefolgt. Die Gastgeber belegen aktuell den elften Platz in der Landesliga, in der Staffel, wo die Blau-Gelben nach ihrem möglichen Aufstieg hinwollen.