Wido-Kicker spielen auf Schalke

Die C-Liga-Fußballer des SV Vorwärts Hiddingsel haben es geschafft: Sie dürfen am 28. November ein Heimspiel in der Arena auf Schalke austragen. Beim Veltins-Gewinnspiel setzten sich die Wido-Kicker knapp gegen Wacker Mecklenbeck durch.

„8802 Stimmen - dabei hat Hiddingsel nur 1900 Einwohner. Wie geil ist das denn bitte? Und Dülmen schlägt Münster. Herrlich. Danke an alle Unterstützer“, jubelt Organisator Louis Feldbrügge.

Am Ende war es ganz knapp, denn Wacker Mecklenbeck hatte über 8500 Stimmen. „Es kam auf jede einzelne Stimme an.“ Gestern Abend wurde spontan am Clubheim der Wido-Kicker gefeiert.

Doch die eigentliche Party steigt am 28. November auf Schalke.

In der kommenden Woche erhalten die Hiddingseler weitere Infos zu dem Spiel mit allen wichtigen Fakten für die Fans. Die DZ wird natürlich ausführlich berichten.