Eine Geldstrafe in Höhe von 430 Euro plus Verfahrenskosten muss SW Holtwick zahlen. Im Spiel der C-Juniorinnen der TSG Dülmen hatten SW-Zuschauer gepöbelt und an die Bande uriniert. Das Urteil des Sportgerichts wurde akzeptiert.

Eine saftige Geldstrafe kassierte der Sportverein Schwarz-Weiß Holtwick am Dienstagabend nach einer Sitzung des Kreis-Sportgerichtes.

Das Gremium um den Vorsitzenden Berni Langener (Westfalia Osterwick) verurteilte die Holtwicker in Coesfeld zu einer Geldstrafe von 430 Euro. Zudem müssen die Holtwicker die Verfahrenskosten tragen.

„Das, was am 25. März am Rande des C-Juniorinnen-Spiels zwischen der Jugendspielgemeinschaft Holtwick/Legden und der TSG Dülmen passiert ist, war widerwärtig, ekelhaft und ordinär“, schrieb Sportrichter Berni Langener den Holtwickern ins Stammbuch. „Ich hoffe, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt.“

Langener und sein Beisitzer Norbert Sicking: „Wir sind schon lange dabei. Aber so etwas haben wir noch nicht erlebt.“ Das, was die Strafe in die Höhe getrieben hat, war, dass zwei jugendliche Zuschauer in direkter Nähe zur Auswechselbank der TSG-Mädchen im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren an die Bande uriniert hatten.

