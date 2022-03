Wichtiger Erfolg der SF Merfeld beim VfB Hüls

So lief es auf den Fußballplätzen

Merfeld

Einen wichtigen 2:0-Erfolg beim VfB Hüls landeten die Sportfreunde Merfeld in der Fußball-Bezirksliga 14 und haben sich so für die schwache Leistung zuletzt rehabilitiert. Das Derby zwischen GW Hausdülmen und DJK Rödder in der A-Liga entschieden die Hausherren mit 2:1 für sich.

Von Jürgen Primus und Marco Steinbrenner