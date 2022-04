Wertvolle Tipps für eigenes Turnier

18 Teilnehmer wurden beim zweiten Lehrgang Working Equitation gezählt. Es gab wertvolle Tipps für das Turnier beim RV Dülmen, das am 7./8. Mai stattfinden wird.

Ein Turnier fand am vergangenen Wochenende auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Dülmen zwar nicht statt, doch trotzdem herrschte reger Betrieb. Der Grund: 18 Teilnehmer holten sich im Rahmen des zweiten Working-Equitation-Lehrganges den Feinschliff für das nächste Turnier, den Münsterland Cup an der Letterhausstraße, am 7. und 8. Mai.

Fünd Lokalmatadore

Auch fünf Lokalmatadore, darunter die Vereinsvorsitzende Katja Kümmel auf Doris, sammelten wertvolle Tipps von der Leiterin und späteren Turnier-Organisatorin Theresa Velken aus Nordkirchen. Auch Schneeschauer am Sonntagmorgen hinderten die Starter nicht daran, ihr Programm auf dem Platz neben der Reithalle durchzuziehen.

Kümmels Klubkollegin Jessica Leininger und das 19-jährige Schulpferd Attila hatten sichtlich ihren Spaß. Ein Schwerpunkt der meist 45-minütigen Einheit für jeden Reiter war der Stil Trail, eine von vier Teildisziplinen bei der Working-Equitation. Ein Slalom, Gatter, Tore und Brücken müssen dabei überwunden werden. Außerdem gilt es hohe Tonnen zu umrunden und eine Gasse, sowohl vor- als auch rückwärts, zu durchreiten.