Werner sagt nach 36 Jahren adé

Bei der DJK Dülmen ist eine Ära zu Ende gegangen. Nach 36 Jahren wurde Werner Feugmann als Trainer der Minikicker der DJK Dülmen verabschiedet. Zum letzten Training waren nicht nur die aktuellen, sondern auch viele ehemalige Schützlinge von Werner Feugmann an die Hülstener Straße gekommen.

„Damit hatte ich nicht gerechnet“, gestand Feugmann. Schon am Morgen hatte er per Radio die erste Nachricht erhalten, am Nachmittag eine weitere. Nach dem letzten Training am Dienstagabend erhielt Feugmann verschiedene Präsente. Unter anderem zwei Drohnenfotos, auf denen die Minikicker die Worte „Danke Werner“ auf dem Rasen bildeten. Dazu gab es einen Präsentkorb, ein Schalke-Trikot und ab sofort freien Eintritt bei den DJK-Heimspielen. „Dann muss ich mich nicht mehr reinschleichen“, so Feugmann mit einem Augenzwinkern. Einen Dank richtete die DJK auch an Feugmanns Ehefrau Petra. „Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen“, so Feugmann.

„Ich habe es gerne gemacht“, sagt der 73-Jährige. Aber die neue Spielform mit Drei-gegen-Drei-Spielen, bei der innerhalb der Minikicker einzelne Teams gebildet werden, passe nicht zu ihm. „Ich brauche eine Mannschaft, die ich begeistern kann.“ Die Zeit als Trainer habe er genossen. Für manche Kinder sei er ein Ersatz-Vater oder -Opa gewesen. Durch sein Alter habe er gegenüber jüngeren Trainern einen Vorteil gehabt. „Wenn ich gesehen habe, was die sich anhören durften von den Eltern. Ich war durch mein Alter mehr eine Respektsperson.“

Auch in Zukunft wird man Werner Feugmann bei der DJK Dülmen antreffen. „In jeder DJK-Mannschaft spielt jemand, der bei mir angefangen hat. Und mit manchen spiele ich bei den Altherren zusammen.“ Daher werde er sich in der neuen Saison jede Woche den Vereinsspielplan anschauen und sich ein Spiel heraussuchen.