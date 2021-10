Tim Sommer (M.) und Simon Lütke Volksbeck (r.) wollen am Donnerstag mit vereinten Kräften im Pokal gegen Fortuna Gronau eine Runde weiter kommen.

Die A-Liga-Fußballer der DJK Rödder haben aktuell einen Lauf. Zuletzt gewann das Team von Ahmed Ibrahim in der Liga mit 4:0 das Derby bei der DJK Dülmen.

Am Donnerstagabend sind die Rödderaner Gastgeber im Achtelfinale des Kreispokals gegen Fortuna Gronau, ebenfalls A-Ligist (Neunter mit sechs Punkten aus fünf Spielen in der Staffel 1).

Spiel auf Augenhöhe

„Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe“, so der DJK-Trainer, dem der Pokal keineswegs egal ist. „Der Pokalwettbewerb ist für mich genau so wichtig wie die Meisterschaft. Ich will immer gewinnen und im Pokal überwintern.“

Anstoß ist am Donnerstag erst um 19.45 Uhr, da Gronau um eine Spielverlegung nach hinten gebeten hatte. Dem ist Ibrahim gerne nachgekommen. „Wir sind alle nur Kreisliga-Fußballer und müssen arbeiten. Daher ist doch klar, dass die Gronauer aufgrund ihrer weiten Anfahrt zu uns nicht um 19 Uhr spielen können.“

Der Coach der DJK-Kicker erwartet kein schönes Spiel auf dem Aschenplatz. „Wir hatten am Dienstagabend Training und angesichts der Bedingungen habe ich den Trainingsplan verworfen und wir haben nur den Ball laufen lassen und uns so bewegt.“ Ibrahim erwartet ein Kampfspiel. „Die Frage ist: Wer macht den ersten Fehler?

(Weitere Berichterstattung zum Kreispokal in der Donnerstags-Printausgabe der DZ sowie im E-Paper.)