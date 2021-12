Vorzeitiges Geschenk für den Trainer

Eine Top-Leistung boten die Volleyballerinnen von Adler Buldern, allen voran Anne Uckelmann, gegen die SG Ost-Vest und machten Trainer Frank Regenbogen so ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Die Adler-Damen sind nach zwei 3:0-Erfolgen (auch gegen BW Aasee V) nunmehr Liga-Zweiter.

Frank Regenbogen, Trainer der Bezirksliga-Volleyballerinnen der DJK Adler Buldern, strahlte gestern Nachmittag über das ganze Gesicht. Seine Damen machten ihm ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. „Ich bin begeistert. Das war das beste Spiel, was ich von meiner Mannschaft bislang gesehen habe. Ganz große Klasse.“

Klare Angelegenheit

Die Blau-Weißen dominierten in eigener Halle in den letzten beiden Heimspielen des Jahres. „Im ersten Spiel gegen das Liga-Schlusslicht BW Aasee V haben wir durchgewechselt, damit wir Kräfte für das zweite Spiel sparen.“ Dennoch war die Partie am Ende beim 3:0 (25:10, 25:13 und 25:18) eine klare Angelegenheit.

„Und im zweiten Spiel wollte ich nicht wechseln, weil meine Mannschaft einen unheimlichen Spielfluss entwickelt hat.“ Von Anfang an entwickelten die Adler-Damen beim 3:0 gegen SG Ost-Vest (25:12, 25:16 und 25:16) eine unheimliche Wucht auf dem Spielfeld. Lara Humberg aber allen voran Anne Uckelmann brillierten.

Anne Uckelmann brilliert

„Wir haben die langen Ralleys gewonnen und so tolle Ballwechsel gezeigt“, lobte Frank Regenbogen. Lediglich zu Beginn des zweiten Satzes gerieten die Blau-Weißen einmal kurz in Rückstand. Aber mit einer schönen Angabenserie von Uckelmann gingen die Bulderanerinnen wieder in Führung und holten sich mit dem ersten Satzball auch Durchgang zwei.

Die Waltroper von der SG Ost-Vest versuchten im dritten Durchgang noch einmal alles, aber gegen die Dominanz der Adler-Damen waren sie an dem Tag machtlos. Und so holten sich die Blau-Weißen nach 63 Minuten mit dem zweiten Matchball auch den Sieg und feierten kurz auf dem Feld.

