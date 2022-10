Vorwärts wieder Tabellenführer

Nachholspiele in der Kreisliga B und C

Dülmen

Ganz unterschiedliche Gefühlslagen gibt es nach den beiden Nachholspielen von Dienstagabend. Während Adler Buldern II weiter auf den ersten Punktgewinn in der Kreisliga B warten muss, hat sich Vorwärts Hiddingsel wieder an die Tabellenspitze der Kreisliga C gesetzt.

Von Patrick Hülsheger