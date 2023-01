Vorsätze für das Jahr 2023

Was haben sich die Sportlerinnen und Sportler in Dülmen für das neue Jahr vorgenommen. Die DZ-Sportredaktion hat zehn Aktive nach ihren Vorsätzen einmal befragt. Die Antworten fielen unterschiedlich aus: Dabei sind große und kleine Vorhaben.

Die meisten Sportlerinnen und Sportler aus Dülmen waren im vergangenen Jahr sehr aktiv. Aber ein Jahreswechsel ist immer ein guter Moment, um kurz innezuhalten und darüber nachzudenken, was besser oder anders laufen kann und muss. Oder gibt es gar gute Vorsätze, abseits von weniger Alkohol und weniger fettiges Essen, dafür mehr Gemüse und Bewegung.

DZ-Sportredakteur Jürgen Primus hat zehn Sportlerinnen und Sportler aus den unterschiedlichsten Disziplinen die in Dülmen angeboten werden, einmal gefragt, welche Vorsätze sie sich für das Jahr 2023 gemacht haben. Zum Glück hängt das Damoklesschwert „Corona-Virus“ nicht mehr in dem Maße, wie in den vergangenen zwei Jahren, über die Sportwettbewerbe. Und so freuen sich alle Befragten auf das kommende Jahr, bereiten sich weiter intensiv vor, um in ihren Wettbewerben wieder die Leistungen zeigen zu können, die sie von sich selbst erwarten.

Und auch die Hobbysportler in Dülmen haben sich sicherlich viel vorgenommen und finden unter den Antworten der Dülmener Sportlerinnen und Sportler vielleicht die eine oder andere Anregung oder wird animiert, doch etwas mehr noch zu machen, um nicht nur faul auf dem Sofa zu liegen oder am Zaun zu stehen, und andere beim Sport zu sehen, sondern selber ein aktives Leben zu führen und damit etwas für die eigene Gesundheit zu tun.

(Die Berichte der zehn Sportlerinnen und Sportler lesen Sie in der Montags-Printausgabe der DZ sowie im E-Paper.)