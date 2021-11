Vorfreude auf das Spiel des Lebens

Vor dem Spiel ihres Lebens stehen die Wido-Kicker von Vorwärts Hiddingsel: Der Fußball-C-Ligist spielt am Sonntag in der Arena auf Schalke gegen Stadtlohn III. Mehrere Hundert Zuschauer werden eine einmalige Kulisse liefern.

Vorwärts Hiddingsel spielt am Sonntag in der Arena auf Schalke vor großer Kulisse

Die Fußballer des SV Vorwärts Hiddingsel und ihre Fans freuen sich auf das Spiel in der Veltins-Arena, das am Sonntag um 14.30 Uhr angepfiffen wird.

Am Samstag nimmt Lars Müller, Trainer des Fußball-C-Ligisten SV Vorwärts Hiddingsel, schon mal Platz in der Arena auf Schalke. Schließlich hat der Coach der Wido-Kicker im Block L, nahe der Eckfahne auf der Gegengeraden, einen Dauerkarten-Sitzplatz bei den Heimspielen des FC Schalke 04.

Hunderte Zuschauer werden erwartet

Am Sonntag ist der Edelfan der Königsblauen dann unten am Platz unterwegs - in der Coaching-Zone. Denn dann steigt das Meisterschaftsspiel der Kreisliga C der Hiddingseler gegen DJK Eintracht Stadtlohn III vor mehreren Hundert Zuschauern in der Arena auf Schalke.

Die Wido-Kicker hatten das Spiel bei „Veltins - Dein Heimspiel“ gewonnen (DZ berichtete). „Natürlich ist das ein ganz besonderes Spiel für uns“, gesteht Müller. Für einen C-Ligisten vor so einer Kulisse spielen zu dürfen, „ist einmalig und etwas ganz besonderes.“

Im Training habe er diese Woche gemerkt, dass die Mannschaft auf ein großes Spiel zusteuert. „Alle sind fit, wir haben die Qual der Wahl.“ So viele Jungs habe er selten beim Training. Und das bereitet dem Coach auch durchaus Kopfzerbrechen. „Das wird so manche Enttäuschung geben“, schließlich könne er nur elf Spieler aufs Feld schicken. „Und die Ersatzbank dürfte ziemlich voll werden. Ich weiß gar nicht, wie viele Plätze auf der Ersatzbank in einem Bundesliga-Stadion sind. Ich gehe davon aus, dass ich nur einen Stehplatz haben werde.“

Wichtige Infos zum Spiel auf Schalke

Abfahrt der Busse: 12 Uhr bei Austermann, Bergsheide 12; Rückfahrt gegen 17.30 Uhr

Anstoß: 14.30 Uhr, Einlass Arena ab 13 Uhr.

Fanartikel: Können vor dem Einstieg in den Bus erworben werden.

Autofahrer nutzen den Parkplatz P1 in unmittelbarer Nähe zur Arena.

Der Block: Die Fans des SV Vorwärts Hiddingsel nutzen den Eingang West 1 und sitzen im Block D.

Corona-Maßnahmen: Ab 16 Jahre 2G-Regelung mit Personalausweis, unter 16 Jahre ist der Test-/Impfnachweis nicht gefordert, aber erwünscht. Auch an alle Erwachsenen wird appelliert, einen aktuellen Corona-Test durchzuführen (2Gplus).

Maskenpflicht (medizinische Mund-Nasenschutzmaske) herrscht auf dem Gelände, der Sitzplatz im Stadion ist davon ausgenommen.

(Weitere Berichterstattung zum Spiel in der Samstags-Printausgabe der Dülmener Zeitung sowie im E-Paper.)