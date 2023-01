Von Wintermüdigkeit keine Spur

Zahlreiche ausrangierte Weihnachtsbäume wurden in den anspruchsvollen Hindernis-Parcours eingebaut.

Im Januar gab es einen vollen Kalender bei Pferden und Reitern auf dem Holsterbrink. Neben der alltäglichen Arbeit stand ein abwechslungsreiches Programm mit dem Motto „Gelassenheitstraining“ auf dem Plan.

Weihnachten war kaum vorbei und Trainerin Eva Potthoff mobilisierte Nachbarn, Freunde und Reitschüler, damit diese ihre ausrangierten Weihnachtsbäume dem Reiterhof überlassen. Gefragt, getan und 29 Bäume standen der ideenreichen Reitlehrerin zur Verfügung. Zusammen mit vielen bunten Stangen wurde ein vielseitiger Parcours aufgebaut. Ziel war es, die Pferde vom Boden oder im Sattel zu gymnastizieren und die Gelassenheit zu trainieren.

Weitere Hindernisse

Damit aber noch nicht genug. Bärbel Pelster, Einstellerin und Reitschülerin vom Reiterhof Holsterbrink, organisierte Gelassenheitstraining der anspruchsvollen Art. Sie buchte bei der Firma „Mountain Trail“ fünf Hindernisse, die es in sich hatten. Unter anderem gab es eine Wippe, ein Podest und sogar eine kleine Hängebrücke. In Kombination mit den selbst gebauten Hindernissen des Reiterhofs Holsterbrink kam so manches Teilnehmerpaar durchaus ins Schwitzen.

„Durch diese abwechslungsreiche und motivierende Arbeit an und mit den Hindernissen, wird die Souveränität von Reiter und Pferd sowie das gegenseitige Vertrauen gefördert“, sagt Margret Schulze-Eliab vom Reiterhof Holsterbrink.

Balance trainiert

„Auch die Balance, Trittsicherheit und Koordination wurde extrem trainiert, unabhängig von der Reitweise und Ausbildungsstand des Pferdes.“ Alles in allem muss man sagen: „Der jetzt zu Ende gehende Januar hat es auf dem Holsterbrink in sich gehabt, aber allen Akteuren hat es viel Spaß gemacht und sie konnten über sich und ihr Pferd viel lernen!“