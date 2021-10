Von Sieg zu Sieg geeilt: „Das war mega“

Chris Andersen gingen nach seiner Teilnahme am Top 48-Bundesranglistenturnier der Jugend 15 im bayerischen Straubing die Superlative aus. „Das war mega – einfach nur richtig geil“, strahlte die Nummer zwei des Landesligisten Jugend 70 Merfeld nach seiner ersten Teilnahme an einer Veranstaltung des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB).



Faustdicke Überraschung

Der 14-Jährige sorgte mit seinem sensationellen zweiten Platz für eine faustdicke Überraschung. „An dieses Ergebnis hatte ich nie geglaubt. Deshalb bekommen der Pokal und die Silbermedaille natürlich einen ganz besonderen Platz.“

Neben der Position auf dem Podium durfte sich Andersen gleichzeitig auch noch über die Qualifikation für das Top 24 freuen, das am 27. und 28. November in Refrath ausgetragen wird. Bereits in der Vorrunde stellte der Jugend 70-Neuzugang seine aktuell sehr gute Form eindrucksvoll unter Beweis. Nach dem 3:0-Sieg zum Auftakt gegen Jonas Richard (TV 03 Wörth) folgten Vier-Satz-Siege gegen Janne Richter (Cottbuser TT-Team), Hoang Long Phan (Hertha BSC Berlin) und Kaito Ishida (SV Schott Jena). Mit einer beruhigenden 4:0-Bilanz ging es im abschließenden Spiel gegen den an Position eins gesetzten Bastian Meyer vom SC Marklohe um den Gruppensieg. In einer hochklassigen Partie behielt Andersen mit 11:9, 9:11, 11:8 sowie 11:9 die Oberhand.

Viel Selbstvertrauen

„An eine 5:0-Bilanz hatte ich auf keinen Fall gedacht. Vielmehr bin ich davon ausgegangen, vielleicht ein, zwei Matches zu verlieren. Aber ich habe am Samstag sehr gut gespielt und nahm viel Selbstvertrauen mit in die Endrunde.“ Die einzig umkämpfte Begegnung über die volle Distanz von fünf Durchgängen bestritt Merfelds Nummer zwei zum Auftakt des zweiten Turniertages gegen Jonas Kamin (TSV Schwarzenbek). Doch auch gegen den Spieler aus Schleswig-Holstein setzte sich Chris Andersen mit 7:11, 11:7, 11:5, 7:11 und 11:5. Durch den anschließenden 3:0-Erfolg gegen Tom Küllner (TSV 1897 Breitenbach) war das Halbfinale erreicht und die Siegesserie noch lange nicht beendet.

Auch Mahmoud El Haj Ibrahim vom VfL Herrenberg konnte den gebürtigen Marler beim 7:11, 5:11 sowie 5:11 nicht aufhalten. Doch ausgerechnet im achten und letzten Spiel des Turniers riss die Erfolgsserie. Gegen Friedrich Kühn von Burgsdorff (Post SV Gütersloh) gab es eine 8:11, 11:9, 6:11 und 3:11-Niederlage. Die Enttäuschung nach der Partie war nur von kurzer Dauer. „Natürlich wollte ich jedes Spiel gewinnen."

Auch wenn es am Ende nicht ganz zum ersten Platz gereicht hat, war das mein bislang größter Erfolg, der für mich total überraschend kommt.“

Liga-Alltag am Samstag

Bereits am kommenden Samstag um 18.30 Uhr kehrt für Chris Andersen wieder der Liga-Alltag ein, denn nach fünfwöchiger Pause empfängt der Tabellenzweite Jugend 70 Merfeld den Fünften Borussia Münster II. Für Zuschauer gilt die 3G-Regelung.