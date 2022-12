Von Kritik bis zum echten Erlebnis

Zum Ende der umstrittenen WM in Qatar versucht sich DZ-Redakteur Patrick Hülsheger an einem Fazit. Von den vielen Themen abseits des Sports bis zu den persönlichen Erfahrungen während seines Aufenthalts in Doha.

Zwei Spiele noch, dann ist die Fußball-WM in Qatar beendet. Ein Turnier, das abseits des Sports für jede Menge Schlagzeilen sorgte. Bei vielen Fans hieß es in diesem Jahr nicht „Wo gucken wir die Spiele, sondern: „Gucken wir überhaupt?“ Der Hashtag „boykottqatar“ trendete regelmäßig. Für mich war diese WM in zwei Phasen unterteilt. Elf Tage vor Ort in Doha, der Rest zuhause vor dem Fernseher. Das Fazit dieser WM: Es ist gemischt.

Die WM in Qatar war nicht umsonst umstritten. Bestechung, Austragung im Winter, der Umgang und der Tod vieler Gastarbeiter, das Thema Menschenrechte. Und überhaupt: Wie soll das kleine Emirat eine solche Veranstaltung überhaupt stemmen? Ich kann jeden gut verstehen, der diese WM nicht verfolgt hat. Genug Gründe gab es dafür, wurden selbst vor Ort geliefert. Wenn man im Stadion Augenzeuge wird, wie iranischen Fans die Fahnen abgenommen werden, wenig später der Werbespot „End Discrimination“ läuft, fühlt man sich veräppelt. Gleiches gilt, wenn selbst bei den Abendspielen die Stadien gekühlt werden, aber die große Kampagne „Save the Planet“ immer wieder auf der Leinwand erscheint.

Viele Zweifel gab es zudem, ob die Qataris selber überhaupt ein Interesse an der WM entwickeln würden. Und ein heilloses Chaos wurde bei der Bewältigung der Zuschauermassen befürchtet. Die elf Tage in Doha haben mir gezeigt, dass diese beiden Dinge nicht eingetreten sind. Immer wieder traf ich vor den Spielen auf Qataris oder Menschen, die vor Ort leben.

Zum Beispiel auf einen jungen Mann, für den die Partie Brasilien gegen Serbien sein erstes Fußballspiel im Stadion war. Dementsprechend leuchteten seine Augen. Spätestens, als ich ihm erklärte, dass die Menschenmassen am Eingang ganz normal seien. Nicht nur am Stadion kam man mit den Einheimischen ins Gespräch.

Die Organisation vor Ort gelang gut. Klar, wenn 60.000 Zuschauer zur Metro wollen, muss man etwas warten. Aber die zusätzlichen Busangebote, die die Fans zu zentralen Orten der Stadt brachten, waren gut organisiert.