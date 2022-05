Viel Zustimmung für Erweiterungsbau

Vor rund 50 Mitgliedern fand jetzt die Jahreshauptversammlung der BSG Dülmen im Kolpinghaus statt. Nach dem Rechenschaftsbericht des Vorstands, dem Kassenbericht und der durch die Revisoren beantragten Entlastung des Vorstands mussten alle Positionen des geschäftsführenden Vorstands neu gewählt werden.

Auf Antrag aus dem Auditorium wurden die bisherigen Amtsträger Angelika Sand, Ralf Neth und Holger Schmidt für zwei weitere Jahre wiedergewählt.

Marie Woelk unterstützt die BSG

Schmidt stellte in der Folge Marie Woelk vor. Die 20-jährige Studentin für Fitnessökonomie an der Uni Düsseldorf hat sich die BSG Dülmen als Ausbildungsstätte für die praktischen Anteile ihres dualen Studiums ausgesucht und ist seit dem 1. Mai im Team der BSG. Sie wird in den nächsten drei Jahren in allen Gruppen und in der Geschäftsstelle zu finden sein, um ein möglichst umfassendes Praxiswissen zu erwerben.

Im Anschluss folgte eine Aussprache über die Bestrebungen der BSG, nach dem Umzug der Feuerwehr einen Teil des frei werdenden Geländes für den Neubau eines Erweiterungsbaus mit Kursräumen und, falls der Bedarf in Dülmen festgestellt wird und die Stadt keine Einwände hat, einem Becken für Angebote im Wasser zu verwirklichen. Aus den Reihen der Mitglieder gab es eine große Zustimmung für das Unterfangen, wenngleich Schmidt die Euphorie mit dem Hinweis, dass allein der Architektenwettbewerb für den Feuerwehrneubau nicht vor Mitte 2023 abgeschlossen sein wird, etwas bremsen musste.

Josef Bräutigam Ehrenmitglied

Abschließend wurde Josef Bräutigam wegen seiner 20-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit als Organisator der BSG-Fahrradgruppe zum Ehrenmitglied ernannt. Neben der lebenslangen Beitragsfreiheit gab es einen Gutschein für das Hotel Weißenburg, einem der Kooperationspartner der BSG.