Vertrauen zum Pferd aufgebaut

Zahlreiche Reiterinnen und Reiter der TG Holsterbrink, wie Eva Potthoff mit Top Blue, nahmen jetzt an Wettbewerben in Hannover und Dülmen teil - und bauten durch verschiedene Prüfungen Vertrauen zu den Vierbeinern auf.

Eva Potthoff und Top Blue wurden für tolle Leistungen in Hannover mit Rang sechs belohnt.

Die meisten Reiter wünschen sich in ihrem Pferd einen vielseitig veranlagten Freizeitpartner, mit dem sie in der Reithalle und im Gelände Spaß haben können. Dieses zu trainieren stand jetzt bei den Reitern von der TG Holsterbrink auf dem Plan. Die einen fuhren zum Naturtrailpark nach Dülmen, die anderen nach Hannover zum bundesweiten Championat der Freizeitpferde/-ponys.

Zu den Aufgaben bei diesem Wettbewerb gehören eine Rittigkeitsprüfung auf dem Viereck, ein Fremdreitertest, die Überprüfung der Grundgangarten in einem Gruppengeländeritt, ein kleiner Geländespringparcours und eine GHP-Prüfung, bei der unter anderem ein Stangenlabyrinth oder das Reiten über eine Plane bewältigt werden muss. Rund 80 Reiter aus ganz Deutschland reisten mit ihren Vierbeinern nach Hannover, um sich den Titel zu holen. Das Championat fordert von den Pferden und Ponys eine ordentliche Portion Durchlässigkeit, Gehorsamkeit und Vertrauen ein.

Eva Potthoff mit ihrem siebenjährigen Pony Top Blue und Marie König mit ihrem sechsjährigen Wallach Doc Bob vertraten dabei die TG Holsterbrink. Schon morgens in der ersten Prüfung bekamen beide Pferde tolle Noten. Top Blue sicherte sich mit einer 7,9 das zweitbeste Dressurergebnis des Tages. Marie König und Doc Bob wurden mit einer 7.3 für ihren Ritt belohnt. In den folgenden Gruppengeländeritt präsentierten sich beide Pferde supercool und das zeigten auch die Noten 9,5 und 10,0.

Höchste Tagesnote

Beim Springen über Geländehindernisse und dem Wasserdurchritt bekam Top Blue mit die höchste Tagesnote in dieser Teilprüfung von 8,5. Doc Bob war beim Wasserhindernis zunächst noch skeptisch, konnte es aber auch nach kurzer Zeit überwinden. Bei der anschließenden Gelassenheitsprüfung ließ sich Doc Bob noch durch die Kulisse und das windige Wetter beeindrucken. Hier war Top Blue schon ein bisschen erfahrener und erreichte 9,5 Punkte.

Am Ende des Tages sicherte sich Top Blue mit Pferdewirtschaftsmeisterin Eva Potthoff einen tollen sechsten Platz in der Gesamtwertung aller Teilnehmer und Marie König durfte sich in einer gesonderten Wertung für Hannoveraner Pferde die rote Schleife für den fünften Platz abholen. Beide Reiterinnen waren nach der sehr intensiven Vorbereitung auf diesen Wettkampf sehr stolz auf ihre vierbeinigen Freunde.

Weitere acht Reiterinnen des Reiterhofes Holsterbrink machten ebenfalls einen Ausflug mit ihren Pferden. Sie reisten nicht ganz so weit, aber mit dem gleichen Hintergrund. Um die Gehorsamkeit und das Vertrauen zwischen Reiter und Pferd zu fördern, belegten die Reiterinnen auf dem Naturtrailpark bei Dülmen einen Kursus. Es ging darum über hölzerne Brücken zu reiten, die Trittsicherheit der Pferde auf verschiedenen Untergründen und beim bergauf- und bergab Reiten zu fördern. Ebenfalls ging es ins Wasser und durch verschiedene Hindernisse. Alle Reiterinnen wuchsen mit ihren Pferden über sich hinaus und genossen den Tag.

Eigenes WBO-Turnier

Am kommenden Wochenende steht schon wieder der nächste Programmpunkt auf dem Plan. Die TG Holsterbrink veranstaltet ein WBO- Turnier mit verschiedenen Prüfungen von Führzügelklasse bis zum A-Springen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am Samstag ist von 8 bis 18 Uhr Programm und am Sonntag geht es ab 11 Uhr weiter. Das Turnier endet gegen 15 Uhr. Besucher sind unter Einhaltung der 3G-Regeln (geimpft, getestet, genesen) willkommen.