Verjüngung durch Kampfabstimmung

Am 28. Oktober 2019 hatten Gerd Wagner (Vorsitzender) und Ralf Hehemann als erster Stellvertreter im Rahmen der Jahreshauptversammlung der TSG Dülmen erklärt, nur noch eine weitere Amtszeit und damit zwei Jahre ihre Ämter auszuüben. Eigentlich hätte es demnach am Montagabend im Clubheim am Grenzweg eine Veränderung an der Vereinsspitze geben müssen. Doch dazu kam es mangels Kandidaten für eine Nachfolge des Duos nicht.

In Abwesenheit (gesundheitliche Gründe) wurde Wagner aufgrund einer schriftlich vorliegenden Einverständniserklärung für weitere 24 Monate gewählt. Gleiches gilt für Hehemann, der die Versammlung erstmalig in Abwesenheit seines „Chefs“ leitete. „Das sind die absolut letzten zwei Jahre. Irgendwann muss es einfach reichen“, stellte Ralf Hehemann klar und betonte, „dass der Verein absolut gesund ist. Deshalb muss es doch möglich sein, zwei Nachfolger zu finden“.

Gewünschte Verjüngung

Eine vom ersten Stellvertreter gewünschte Verjüngung wurde schon einmal vorangetrieben, denn durch eine Kampfabstimmung erfolgte im geschäftsführenden Vorstand bereits eine Veränderung. Für den Posten als zweiter stellvertretender Vorsitzender gab es mit dem bisherigen Amtsinhaber Franz-Josef Bayer Eynck und dem von den Mitgliedern vorgeschlagenen Christian Korte gleich zwei Kandidaten.

Korte, der mit den Bezirksliga-Fußballern der Blau-Gelben kurz vor dem Aufstieg in die Landesliga steht, ist 33 Jahre jung und setzte sich mit 35 Stimmen sowie zwölf Enthaltungen deutlich vor Bayer Eynck (19) durch. Andrea Kortmann wurde einstimmig als Kassiererin wieder gewählt, während Uli Lewe (Vorsitzender Jugendausschuss) und Stephan Gerdemann (stellvertretender Vorsitzender Jugendausschuss) in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Kein Nachfolger für Stampka

Detlef Stampka kann aus gesundheitlichen Gründen seine bisherigen Aufgaben als Geschäftsführer nicht mehr wahrnehmen. Ein Nachfolger konnte bislang nicht gefunden werden.

