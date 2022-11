So lief es auf den Fußballplätzen

Dülmen

Ein unterhaltsames Lokalderby boten die DJK Dülmen und die DJK Rödder. Mit dem besseren Ende für die DJK Dülmen. In der Landesliga kassierte die TSG Dülmen in Herbern spät den Ausgleich und verpasste den Sprung an die Tabellenführung.

Von Patrick Hülsheger und Marco Steinbrenner