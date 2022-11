Und er rennt, und rennt, und rennt, ...

Vera Hüsken, Ehrenamtskoordinatorin von Marys Meals im Kreis Coesfeld, schickte den Dülmener Extremsportler Manfred Sandmann am Montagmittag um Punkt zwölf Uhr auf die Strecke.

Zahlreiche Passanten staunten immer wieder, dass Sandmann sich durch die Innenstadt schlängelte.

Der Ultra-Läufer ist für den guten Zweck unterwegs. Bis am Dienstagmittag, 15. November, um 12 Uhr, also genau 24 Stunden, läuft der 66-Jährige einen 400 Meter-Rundkurs von der Marktstraße, zum Königsplatz und über Coesfelderstraße, Tiberstraße und Marktgasse zurück zur Marktstraße.

Sandmanns Ziel ist es, in 24 Stunden vier Marathons zu absolvieren, also fast 170 Kilometer. "Geschlafen wird erst am Mittwoch", sagte Sandmann unmittelbar vor dem Start. Für jeden gelaufenen Kilometer will er selber Spenden.

Sandmann bittet aber auch die Dülmener, die Marys Meals-Stiftung zu unterstützen. Wer helfen möchte: https://www.marysmeals.de/spenden Stichwort: 24h Marathons