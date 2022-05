Unbeschwert laufen für den guten Zweck

Stephan Gerdemann (TSG Dülmen) und Rene Bertelsbeck (Brukteria Rorup) bieten eine gemeinsame Aktion an. Im TSG-Stadion kann am 1. Juni unbeschwert, und das auch noch für den guten Zweck, gelaufen werden.

Erstmals wird in Deutschland der „Tag des Laufens“ durchgeführt, eine Aktion des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) und German Road Races e.V.. Überall in Deutschland sollen am Mittwoch, 1. Juni, Laufbegeisterte einen Anlaufpunkt finden, sofern sie an diesem Tag in Gemeinschaft laufen möchten.

Anlaufpunkt bieten

#Und genau diesen Anlaufpunkt möchten die TSG Dülmen und Brukteria Rorup bieten. Die beiden Leichtathletik-Verantwortlichen Stephan Gerdemann (TSG Dülmen) und Rene Bertelsbeck (Brukteria Rorup) haben sich beraten und kamen schnell zu dem Ergebnis, diese Aktion unterstützen zu wollen.

Nähere Informationen sowie die Möglichkeit, sich eine Startnummer zu besorgen und für die Ukraine zu spenden, liefert eine Website. Eine organisatorische Meldung hierüber ist aber kein Muss.

Treffpunkt im TSG-Stadion

Treffpunkt und Veranstaltungsort ist das TSG-Stadion am Grenzweg in Dülmen, wo dann ab 18 Uhr die allseits bekannte Runde um das Stadion (Nikolauslauf-Erfahrene wissen Bescheid) von hoffentlich zahlreichen Läuferinnen und Läufern in Beschlag genommen wird. Vor Ort werden kleinere Gruppen gebildet, die dann an diesem Abend maximal zehn Kilometer gemeinsam laufen werden.

Dabei wird es auch verschiedene Tempogruppen geben, für jeden wird etwas dabei sein. Die Gruppen werden dann von ortskundigen Läufern geleitet. Im Anschluss bieten die Organisatoren noch die Möglichkeit, ganz ungezwungen bei einem Snack und Getränken gemeinsam Zeit zu verbringen. Eine Umkleide- und Duschmöglichkeit wird ebenfalls bestehen.

Stephan Gerdemann und Rene Bertelsbeck führen weiter aus: „Ausdrücklich steht hier nicht der Wettbewerbscharakter im Vordergrund, sondern einfach nur das gemeinsame Laufen, der Austausch sowie die Zuversicht, hoffentlich wieder unbeschwerte Lauf-Events durchführen zu können.“

www.tagdeslaufens.de