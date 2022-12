Unbefristeter Vertrag für Wölpper

Die Erfolgsbeziehung zwischen der TSG Dülmen und Trainer Manfred Wölpper wird fortgesetzt. „Wir haben entschieden, die Zusammenarbeit fortzusetzen“, sagt Julia Wagner, Abteilungsleiterin Fußball im DZ-Gespräch.

Das Besondere: Die Zusammenarbeit ist nicht, wie bei Verträgen mit Fußball-Trainern üblich, zeitlich befristet. „Es gibt keine zeitliche Begrenzung. Beide Seiten wissen, was sie aneinander haben. Manfred Wölpper tut der TSG Dülmen gut, und die TSG-Familie tut auch Manfred Wölpper gut“, so Wagner weiter.

Und so hätten beide Seiten verabredet, so lange zusammenzuarbeiten, „wie es passt.“ Wenn eine Seite das Gefühl habe, dass eine Veränderung die bessere Lösung sei, dann werde man sich zusammensetzen und nach einer Beendigungsmöglichkeit suchen. „Aber so lange läuft es erst einmal weiter.“

