Über Kooperationen sprechen

Vorwärts Hiddingsel steigt in die Planungen für einen Kunstrasenplatz ein. Das habe der Vorstand beschlossen und ein vierköpfiges Team für eine Machbarkeits-Prüfung eingesetzt. Dieses soll auch mögliche Kooperationen ausloten.

Wer weiß: Vielleicht können die Kreisliga-Kicker von Vorwärts Hiddingsel am Wido schon bald auf einem Kunstrasen, statt auf Asche trainieren und spielen.

Vorwärts Hiddingsel startet ab jetzt mit dem Projekt „Kunstrasenplatz“. Wie schon DJK Rödder und auch Brukteria Rorup (DZ berichtete) steigt der Verein vom Wido in die Planungen ein.

Vierköpfiges Orga-Team

Ein vierköpfiges Team um Daniel Krüskemper soll in einem ersten Projektabschnitt eine Machbarkeitsprüfung durchführen. „Der Vorstand hat gemeinsam beschlossen, dass wir jetzt mit der Planung für einen Kunstrasen starten“, so Klaus Dennstedt, Vorsitzender der Rot-Weißen.

In dem ersten Projektabschnitt sollen die Voraussetzungen des Ascheplatzes geprüft werden, um unter anderem zu ermitteln, welche bautechnischen Maßnahmen durchzuführen sind, damit ein Kunstrasenplatz gebaut werden kann. „Wir gehen davon aus, dass zum Beispiel die Drainage so gut ist, dass diese weitergenutzt werden kann“, so Dennstedt

Anschließend soll ein Umsetzungskonzept erstellt werden, um die Finanzierung und Beauftragung usw. sicherzustellen. „Wir gehen davon aus, dass die Prüfung positiv ausfallen wird. Trotzdem wird es noch ein langer Weg sein, bis wir den Kunstrasenplatz einweihen können“, berichtet der Wido-Chef im DZ-Gespräch.

Kontakt zu anderen Vereinen

So soll auch mit den anderen Dülmener Fußballvereinen in den nächsten Tagen und Wochen gesprochen werden, um Erfahrungswerte beim Bau und der Finanzierung eines Kunstrasenplatzes einzuholen.

Zudem könnte sich Dennstedt vorstellen, mit den beiden anderen Kunstrasen-Kandidaten (DJK Rödder und Brukteria Rorup) „über mögliche Kooperationen zu sprechen.“ Wenn drei Kunstrasenplätze in Auftrag gegeben würden, so überlegt Dennstedt weiter, könne sich der Preis für alle Auftraggeber günstiger gestalten.