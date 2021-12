"Über das Ziel hinaus geschossen"

„Das tut uns auch als Verein richtig, richtig weh.“ Julia Wagner, Abteilungs-Vorstand Fußball der TSG Dülmen, hat das Urteil des Sportgerichtes des Fußballkreises Ahaus/Coesfeld zähneknirschend zur Kenntnis genommen.

500 Euro Geldstrafe müssen die Blau-Gelben berappen, weil während des Pokal-Viertelfinals zwischen Bezirksligist TSG und Westfalenligist GW Nottuln am 20. November einige Dülmener Zuschauer die GWN-Spieler beleidigt, im entscheidenden Elfmeterschießen dann die Nottulner Schützen und Gästekeeper Malte Wilmsen – „ehrabschneidend, herabwürdigend, obszön und in Teilen diskriminierend“, so Berni Langener vom Kreisschiedsgericht in seiner schriftlichen Urteilsbegründung, angegangen hatten.



Zusätzlich muss die TSG 35 Euro für einen am Spieltag nicht vorhandenen Ordnungsdienst berappen. Mit den 15 Euro Verfahrenskosten macht das in Summe 550 Euro, die die TSG Dülmen zahlen muss.

