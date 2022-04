Ü50 der DJK Dülmen scheitert deutlich

Die Ü50-Altliga-Kicker der DJK Dülmen sind im Kreispokalfinale in Epe am Samstag gescheitert: Im Endspiel unterlagen die Rot-Weißen, hier zusammen mit dem Finalgegner des FC/Vorwärts Epe, am Ende mit 1:7 klar und deutlich.

Unglückliches Eigentor zum Start

Die Gastgeber gingen in der vierten Minute durch ein Eigentor von Andreas Niehues, der unglücklich angeschossen wurde, mit 1:0 in Führung. In der ausgeglichenen, ersten Hälfte kamen die DJK-Spieler in der 19. Minute durch Carsten Menker zum Ausgleich. Doch in der 25. Minute mussten die Dülmener die 2:1-Führung für Epe hinnehmen.

Direkt nach dem Anstoß zur zweiten Hälfte erhöhte der FC Epe den Druck und kam schnell zum 3:1. Die zweite Hälfte kontrollierten die Gastgeber das Spiel und kamen zu weiteren Treffern. In die Torschützenliste der Eperaner trugen sich ein: Gerhard Segbert (2), Heinrich Hinkelmann, Matthias Klümper und Wolfgang Müller (2) sowie per Eigentor. Die Bemühungen der DJK-Spieler, weitere Treffer zu erzielen, blieben erfolglos.

Sieg am Ende verdient

Am Ende war der Erfolg des FC/Vorwärts Epe mit 7:1 absolut verdient und die Grenzstädter konnten den Kreispokal entgegennehmen. „Die Eperaner haben früher alle zwei Klassen höher gespielt. Für uns war es ein großer Erfolg, überhaupt ins Finale gekommen zu sein“, sagt Helmut Ender, Spieler und Altherren/Altliga-Obmann bei der DJK Dülmen.