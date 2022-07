TSG tritt in Bestbesetzung an

Dülmen/Coesfeld

Die Landesliga-Kicker der TSG Dülmen stehen am Donnerstagabend beim COE-Cup im Halbfinale und treten in Bestbesetzung an. Gegner sind die spielstarken Rekener. Das Spiel wird um 19 Uhr im VR-Bank-Sportpark in Coesfeld angepfiffen.

Von Jürgen Primus