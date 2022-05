TSG III bekommt zwei Siege aberkannt

Einen herben Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga B2 muss die TSG Dülmen III hinnehmen. Die beiden Siege gegen SW Beerlage und den SuS Hochmoor werden nachträglich in 0:2-Niederlagen umgewandelt.

Was ist passiert: Lukas Kettelake half am 27. März bei der ersten Mannschaft der TSG Dülmen aus. Er spielte dort in der Schlussphase zehn Minuten und verletzte sich. Daher kam er bis zum Stichtag 1. Mai nicht mehr in der dritten Mannschaft zum Einsatz. Und war somit nicht mehr für die Dritte spielberechtigt. Denn ab dem 1. Mai dürfen keine Spieler aus höheren Mannschaften mehr runtergezogen werden (DZ berichtete).

„Die Regel an sich macht ja auch Sinn“, sagt TSG-Trainer Alexander Zinau. Bereits am Montagmorgen habe das Team von den Wertungen erfahren. Am Nachmittag waren auch die Ergebnisse im Fußball-Portal fussball.de geändert.

Aktuell gibt es gemischte Reaktionen über die Entscheidung. „Auf der einen Seite sind wir selber Schuld. Wir hatten es halt nicht auf dem Schirm“, sagt Zinau. Auf der anderen Seite habe Kettelake die ganze Saison über in der dritten Mannschaft gespielt und nur einmal ausgeholfen - und sich dabei auch noch verletzt. „Sollen wir einen Spieler verletzt auf den Platz schicken“, fragt sich Zinau.

Aktuell versuchen die Verantwortlichen, noch einmal Kontakt zum Fußballkreis aufzunehmen. Dies war bis DZ-Redaktionsschluss am Montagabend noch nicht geschehen. „Wir malen uns da zwar nichts aus, aber wir versuchen es.“ Viel mehr habe die Mannschaft eine „Jetzt erst recht“-Haltung eingenommen. „Wir gewinnen die letzten vier Spiele und steigen trotzdem auf“, heißt es aus dem Team.