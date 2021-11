TSG-Gegner tritt erneut nicht an

So lief es auf den Fußballplätzen

Dülmen

Kopfschütteln bei der TSG Dülmen. Bereits zum dritten Mal in dieser Saison trat der Gegner der Blau-Gelben nicht an. Die Sportfreunde Merfeld verspielten in vier Minuten einen Vorsprung. Und bei Adler Buldern gab es doppelten Grund zum jubeln.

Von Patrick Hülsheger und Marco Steinbrenner