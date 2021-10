TSG für Spitzenspiel gerüstet

Wölpper-Elf tritt am Sonntag beim VfB Hüls an

Patrick Besler (l.) und die TSG Dülmen wollen mit vollem Einsatz am Sonntag im Spitzenspiel beim VfB Hüls ihre Ausnahmestellung in der Fußball-Bezirksliga 14 ausbauen.

Gut gerüstet für das Spitzenspiel beim Liga-Zweiten VfB Hüls sieht sich die TSG Dülmen. Nach zuletzt zwei Heimspielen mit jeweils sieben Treffern fahren die Bezirksliga-Kicker der Blau-Gelben als punktgleicher Tabellenführer an den Badeweiher. „Wenn es so gut läuft, droht natürlich immer die Gefahr, dass man leichtsinnig und nachlässig wird“, sagt TSG-Trainer Manfred Wölpper. „Aber das wird nicht passieren, dafür sorge ich schon.“

VfB-Trainer schmeißt das Handtuch

Bei den Gastgebern hingegen ist vor dem Top-Spiel Feuer unter dem Dach. Trainer Elvir Saracevic hat in dieser Woche überraschend das Handtuch geschmissen. „Das sollte für uns bedeutungslos sein. Ich weiß gar nicht, ob das für uns ein Vor- oder Nachteil ist“, so Wölpper.

Selber kann er nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Die Trainingsintensität bei uns ist immer hoch. Alle wollen spielen und jeder kann sich empfehlen“, scheut sich der erfahrene TSG-Coach auch nicht, die zuletzt erfolgreiche Mannschaft umzubauen. „Wer sich im Training aufdrängt, erhält auch die Chance. Die Jungs sehen das sportlich.“ Auch Kicker wie Mazlum Genc, Yannick Dresemann und Semih Tompa, die in der Reserve zum Einsatz kamen, „haben dort richtig Gas gegeben. Das freut mich.“ Lediglich Phi-lipp Benterbusch droht mit muskulären Problemen auszufallen.

Der gute Saisonstart vom VfB Hüls überrascht ein wenig. „Sie haben letztes Jahr auch bei uns schon gut gespielt. Nur die Punkte hatten sie da nicht geholt. Jetzt haben sie nach dem Sieg zum Saisonstart gegen den FC Marl einen Lauf.“ Der soll am Sonntag möglichst gestoppt werden. „Die Saison ist noch lang und auch nach diesem Spieltag ist noch nichts entschieden. Aber dennoch wollen wir mindestens als Tabellenführer nach Hause fahren, optimalerweise mit drei Punkten Vorsprung die Liga anführen“, so Wölpper, für den das Spiel quasi vor der Haustür stattfindet. „Ich freue mich, viele alte Bekannte wiederzusehen. Ich muss ja nur zweimal aus meiner Haustüre fallen, dann bin ich dort am Platz“, so Wölpper, der mit dem VfB Hüls 2000 Oberliga-Meister wurde. „Aber nichtsdestotrotz wollen wir am Sonntag die Punkte mitnehmen.“