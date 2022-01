TSG Dülmen und SF Merfeld steigen ins Training ein

Für Fußball-Bezirksligist SF Merfeld um Kapitän Jan Tüns (Foto) endet heute die Winterpause. Trainer Manfred Wölpper hat seinen Kickern von der TSG Dülmen individuelle Pläne an die Hand gegeben. Die Blau-Gelben beginnen am Sonntag.

Die beiden Fußball-Bezirksligisten TSG Dülmen und die Sportfreunde Merfeld steigen in das Training und damit in die Vorbereitung für den Rückrundenstart ein. Die Grün-Gelben von der Rekener Straße in Merfeld haben ihren Trainingsauftakt auf Dienstagabend gelegt.

Kersen/Korb übernehmen

Um 19 Uhr betreut aber nicht Trainer Josef Ovelhey die Kicker um Kapitän Jan Philip Tüns, sondern Wolfgang Korb und Hubert Kersen werden die erste Einheit des neuen Jahres leiten, da Trainer Ovelhey sich aktuell im Skiurlaub befindet und erst am Sonntag wieder zurück sein wird.

Dann haben die Merfelder auch ihr erstes Vorbereitungsspiel geplant. Um 14.30 Uhr gastieren die Sportfreunde beim Recklinghäuser A-Ligisten TuS Gahlen. Die Partie wird auf Kunstrasen in Schermbeck, Im Aap 55, ausgetragen.

Individuelle Einheiten bei TSG

Manfred Wölpper, Trainer des Bezirksliga-Spitzenreiters TSG Dülmen, hat seinen Kickern für diese Woche noch drei individuelle Trainingseinheiten aufgegeben. „Die Jungs gehen für sich laufen und senden mir ihre Daten anschließend zu.“

Am Sonntag trifft sich die Mannschaft dann zur ersten Besprechung des neuen Jahres und anschließend wird auch trainiert. Das erste Spiel hat Trainer Wölpper dann für seine Blau-Gelben für den 16. Januar vereinbart. Dann empfangen die Kicker vom Grenzweg im eigenen Stadion auf Kunstrasen ab 14 Uhr den Landesligisten SG Borken.