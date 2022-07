TSG Dülmen übertrifft sich

Die TSG Dülmen hat in der Bezirksliga eine überragende Saison gespielt und sich am Ende mit dem Aufstieg belohnt. Aber auch die Sportfreunde Merfeld belegten am Ende Rang sechs, und erzielten so das zweitbeste Ergebnis der Vereinsgeschichte. 46 Punkte aus 30 Spielen entspricht einem Schnitt von 1,533 für die Grün-Gelben. Nur in der (abgebrochenen) Saison 2019/2020 hatten sie mit einem Schnitt von 1,82 Punkten in 22 Partien ein besseres Ergebnis.

Der Knipser:

Das Maß aller Dinge ist Philipp Müller vom Liga-Dritten Vestia Disteln. Er erzielte in seinen 29 Einsätzen satte 33 Treffer und erzielte so fast ein Drittel der insgesamt 107 Treffer der Hertener. Auf dem zweiten Platz folgt mit Marvin Möllers bereits ein Spieler vom Meister TSG Dülmen. Der spielende Co-Trainer kam auf 28 Treffer und einige Vorbereitungen und war so enorm wertvoll. Auf den weiteren Rängen folgen Dominik Stukator (BV Rentfort, 27 Treffer) und Alexander Kock (TSG Dülmen, 26 Tore.). Bester Merfelder ist Marc Perick auf Rang sechs mit 19 Buden.

Lust auf Tore:

Nahezu alle Teams hatten Lust auf Tore. Denn es fielen 1047 Treffer in den insgesamt 240 Spielen. Das macht einen Durchschnitt von 4,36 Treffer pro Spiel. Wobei die TSG Dülmen sechs Treffer am Grünen Tisch zugesprochen bekam. Da hätten leicht noch mehr Tore fallen können.

Gefährlichste Offensive:

Die hat ganz klar die TSG Dülmen. Die Elf von Trainer Manfred Wölpper konnte 115 Mal jubeln. Zum Vergleich: Der Liga-Zweite FC Marl kam „nur“ auf 89 Buden. Aber auch Vestia Disteln traf mehr als 100 Mal, genau 107 Mal. Die Sportfreunde Merfeld versenkten ganze 75 Mal den Ball im gegnerischen Netz.

Harmlos:

Die Minimalisten in Sachen Offensivarbeit kommen von der SG Suderwich. Die Recklinghäuser trafen nur 36 Mal - zu wenig, um die Klasse zu halten. Liga-Schlusslicht Westalia 04 Gelsenkirchen traf auch nur 37 Mal, SpVgg. Erle nur 39 Mal.

