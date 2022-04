TSG Dülmen III marschiert Richtung A-Liga

So lief es auf den Fußball-Plätzen

Dülmen

Die dritte Mannschaft der TSG Dülmen entschied das Spitzenspiel der B-Liga gegen Appelhülsen deutlich mit 2:0 für sich. In der Bezirksliga landeten Merfeld (in Rentfort) und TSG Dülmen (in GE-Hessler) ebenfalls Siege.

Von Jürgen Primus und Marco Steinbrenner