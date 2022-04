Trotz Medaille nicht zufrieden

Chris Andersen war nach seiner ersten Teilnahme am prestigeträchtigen Deutschlandpokal der Jugend 15 hin- und hergerissen. Sollte sich der Tischtennis-Nachwuchsspieler des Herren-Landesligisten Jugend 70 Merfeld nun freuen, mit dem Team Westdeutschlands in Weinheim die Bronzemedaille gewonnen zu haben oder aber auf der anderen Seite ärgern, dass es nicht zu mehr gereicht hat. „Natürlich sind eine Medaille und der Platz auf dem Podium cool“, verrät der 15-Jährige. „Auf der anderen Seite war unsere Mannschaft aber so gut besetzt, dass wir das Turnier gewinnen wollten.“

Sechs Spiele musste das Quartett bestreiten. Das Ergebnis: Fünf Siege und eine Niederlage im Halbfinale gegen Baden-Württemberg. „Die Bilanz hört sich auf den ersten Blick gar nicht schlecht an“, so Andersen weiter. „Nur wir haben halt im Kampf um den Einzug in das Endspiel nicht abgeliefert und verloren. Das ist sehr ärgerlich.“

