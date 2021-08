„Traue uns den Klassenerhalt zu“

Josef „Jupp“ Ovelhey, Trainer des Fußball-Bezirksligisten Sportfreunde Merfeld, hat ein Problem: Er würde gerne viel mehr taktische Dinge mit seiner Mannschaft einstudieren, weil „die Merfelder traditionell nur wenige Tore in der Liga erzielen.“ Defensiv stünde sein Team durchaus gut. Aber dazu kommt der neue Coach gar nicht, „weil mir aus unserem kleinen Kader immer wieder Spieler aufgrund von Verletzungen und Urlaub fehlen.“



Wichtige Leistungsträger fehlen

Und gerade der Ausfall wichtiger Leistungsträger wie Matthias Küster und Linus Waltering beim COE-Cup oder jetzt von Christian Drees beim Pokalspiel in Rorup machten sich sofort bemerkbar. „Unser Kader ist mit 20 einfach zu klein, um solche Ausfälle adäquat kompensieren zu können.“ Alle Kicker, die beim Training dabei sein könnten, „hängen sich voll rein. Ich will auch nicht weinen, aber wir trainieren halt nie in voller Mannschaftsstärke und daher bleibt die Taktik auf der Strecke.“

Im Kader der Sportfreunde stehen etliche junge Spieler sowie erfahrene Hasen wie Waltering, Drees, Küster und Jan Tüns. „Uns fehlt der Mittelbau. Wir haben gerade einmal Robin Wihan mit 26 Jahren. Ansonsten sind dort nur ganz junge, aber auch schon ältere Spieler.“

Derby zum Start

Zum Meisterschaftsstart am 29. August empfangen die Merfelder gleich im Derby die TSG Dülmen. „Wir kennen die Staffel 14 der Bezirksliga, bei der im vergangenen Jahr ja nur sieben Spielen stattgefunden haben, ja noch nicht so gut. Aber TSG Dülmen und der FC Marl werden die Top-Teams der Liga schon sein.“ Personell sieht es zum Meisterschaftsstart auch nicht gut aus, weil mit Jannick „Eule“ Beuing und Fabian Autermann gleich zwei Spieler noch Rot-Sperren aus der vergangenen Saison mitbringen.

Trainer Jupp Ovelhey hofft und will dennoch zusehen, dass die Grün-Gelben möglichst früh die notwendigen Punkte sammeln, um in ruhiges Fahrwasser zu kommen. „Bei vier Absteigern traue ich uns den Klassenerhalt schon zu, aber das wird auch nicht einfach.“

(Weitere Berichterstattung zum Thema in der Samstags-Printausgabe der Dülmener Zeitung sowie im E-Paper.)