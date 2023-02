Torfestival und Kartenflut in Merfeld

So lief es auf den Fußballplätzen

Dülmen

Sechs Tore, drei Platzverweise und jede Menge Spektakel. Die Bezirksliga-Partie zwischen den Sportfreunden Merfeld und dem ASC Schöppingen hatte viel zu bieten. Am Ende gewann Merfeld 5:1 und rückt an die Tabellenspitze heran. Dazu gab es zahlreiche Testspiele am Wochenende.

Von Patrick Hülsheger