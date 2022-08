Tore, Platzverweise und viele Emotionen

Dülmen

Die TSG Dülmen hat nach zwei Auftaktniederlagen die ersten drei Punkte in der Landesliga geholt. In der Kreisliga A gab es Derby-Erfolge für Adler Buldern (gegen Rödder), die DJK Dülmen (in Hausdülmen) und Brukteria Rorup (in Darup).

Von Patrick Hülsheger und Marco Steinbrenner