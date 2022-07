Titeljagd über neun Tage

Aufschlag für die ersten offenen Stadtmeisterschaften im Tennis: Beim TC Rot-Weiß Dülmen starten am morgigen Freitag ab 16 Uhr die ersten Spiele. Bis zum 16. Juli wird dann täglich auf der Vereinsanlage gespielt. Die wichtigsten Informationen vor dem Turnierstart hat die Dülmener Zeitung hier einmal zusammengetragen.

Teilnehmer: Gemeldet haben sich rund 60 Spieler, vor allen aus den beiden Dülmener Vereinen TC Rot-Weiß und DJK TC. Aber auch Teilnehmer aus dem Coesfelder Raum sind am Start.

Turnierklassen: Um den Titel Stadtmeister 2022 wird in insgesamt sieben Turnierklassen gespielt, fünf bei den Herren und zwei bei den Damen. Bei den Herren gibt es die offene Klasse sowie die Herren 30, Herren 40, Herren 50 und Herren 60. Bei den Damen wird die offene Klasse sowie die Damen 40 gespielt.

Turniermodus: Gespielt wird in der Vorrunde in Dreier- oder Vierergruppen. Somit wird jeder Teilnehmer mindestens zwei Spiele absolvieren. Die Sieger der jeweiligen Gruppen ziehen ins Halbfinale ein, ab da geht es im K.-o.-System weiter.

Wann wird gespielt?: Auftakt zu den Stadtmeisterschaften ist morgen ab 16 Uhr. Am nächsten Samstag wird ab 10 Uhr gespielt, am Sonntag ab 13 Uhr. In der kommenden Woche wird an den Werktagen erneut ab 16 Uhr gespielt. Der letzte Turniertag am Samstag, 16. Juli, beginnt um 10 Uhr. Dann werden die Halbfinals und Finalspiele ausgetragen.

Wo wird gespielt?: Gastgeber ist der TC Rot-Weiß Dülmen. Gespielt wird auf der Anlage am Grenzweg 96.

Zuschauer: Der TC Rot-Weiß Dülmen sowie die Teilnehmer freuen sich auf zahlreiche Zuschauer. Für das leibliche Wohl der Zuschauer und Teilnehmer hat der Verein selbstverständlich gesorgt.

Aktuelle Ergebnisse: Während des Turniers können aktuelle Ergebnisse auf der Homepage des TC Rot-Weiß Dülmen nachgeschaut werden. n www.tc-rw-duelmen.de