Tabellenführer gastiert in Hausdülmen

In Hausdülmen steht am Sonntag das erste Pflichtspiel des Jahres auf dem Programm. Die Grün-Weißen empfangen A-Liga-Spitzenreiter Westfalia Osterwick.

Fußball am Wochenende

Neben zahlreichen Testspielen steht am Sonntag das erste Pflichtspiel des Jahres für die heimischen Fußballer auf dem Programm. In der Kreisliga A empfängt GW Hausdülmen den Spitzenreiter Westfalia Osterwick. Anstoß an der Sandstraße ist um 15.15 Uhr.

„Wir wollten eigentlich kommende Woche unser vereinsinternes Hallenturnier spielen. Daher hatten wir mit Osterwick uns auf eine Verlegung geeinigt“, berichtet GWH-Trainer Güven Sivgin. Auch wenn das Turnier in der Halle coronabedingt ausfällt, bleibt es beim Spieltermin.

„Wir werden keine Punkte verschenken“, kündigt Sivgin dem Spitzenreiter an. Auch wenn sein Team noch ein paar Wochen bis zur richtigen Form brauche, „wir werden alles auf den Platz bringen.“ Einige Spieler seien nach einer Corona-Genesung noch nicht auf dem Level. „Da werde ich ein bisschen vorsichtig sein“, kündigt Sivgin an.

Eine Übersicht über die Testspiele am Wochenende bringt die DZ in der Samstagsausgabe