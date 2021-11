Stadtmeister gesucht

Der Reitverein Dülmen lädt am kommenden Wochenende zur Stadtmeisterschaft im Spring- und Dressurreiten ein. Los geht es am Samstag um 10.30 Uhr, am Sonntag bereits um 9.30 Uhr. „Wir erwarten rund 40 Starterpaare“, berichtet Katja Kümmel, Vorsitzende des Reitvereins. „Das Turnier wird eher klein und gemütlich werden, da parallel noch weitere Turniere in der Nähe stattfinden und wir schon spät im Jahr sind.“

Normalerweise finden die Stadtmeisterschaften im April statt, und im kommenden Jahr soll dies auch wieder so sein. Dann sollen die Wettkämpfe am 23. und 24. April stattfinden. „Nach all den coronabedingten Ausfällen möchten wir jedoch gerade den jungen Reitern die Chance bieten, endlich erste Turnierluft schnuppern zu können“, so Kümmel.



Die Ehrenpreise der Stadtmeisterschaften im Dressur und Springen werden vom Raiffeisen-Markt Dülmen der Raiffeisen Steverland eG gestiftet. Für das leibliche Wohl mit Kaffee, Kuchen, Kaltgetränken, Salaten und Würstchen wird gesorgt. Besucher sind, unter Einhaltung der 3G-Regel, auf der Anlage an der Letterhausstraße willkommen.

Den Zeitplan für die Stadtmeisterschaften finden Sie in der Donnerstagsausgabe der Dülmener Zeitung.