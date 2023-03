Sprung an die Tabellenspitze

Mit einem 3:0-Erfolg beim SV Gescher haben die Fußballerinnen von GW Hausdülmen die Tabellenführung in der Kreisliga A übernommen.

Beim Tabellenführer SV Gescher haben sich die Fußball-Frauen von GW Hausdülmen mit 3:0 (1:0) durchgesetzt und haben damit selber den ersten Tabellenrang eingenommen. „Das war Werbung für den Frauen-Fußball im Kreis“, war GWH-Trainer Thomas Langen vom Spiel seiner Mannschaft, aber auch beim Gegner angetan. „Da war von der ersten bis zur letzten Sekunde Pfeffer drin. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, spielten immer wieder schnell nach vorne.“

In Gescher verfolgten einige Zuschauer die Partie und dürften ihr Kommen nicht bereut haben. Überragende Spielerin war Malina Hakvoort in Gescher, die alle drei Treffer für die Hausdülmenerinnen erzielte. „Am Ende ist der Sieg vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen“, erkannte Langen. „Aber wir haben verdient gewonnen.“ Denn die Hausdülmener Torhüterin Melanie Thamm musste nicht einen Torschuss abwehren.

Das erste Tor fiel nach einer Viertelstunde im Anschluss an eine Ecke. Aus einer Spielertraube heraus brachte Hakvoort die Kugel über die Linie. Nach einer guten Stunde half die Gescheraner Torhüterin beim 2:0 tatkräftig mit. „Sie sprang schlicht nicht hoch genug und ließ so den Ball über die Fingerspitzen gleiten“, berichtet Thomas Langen. Damit war die Gegenwehr der Gescheranerinnen auch weitestgehend gebrochen. In den Schlussminuten stellte Hakvoort auf 3:0.

„Am kommenden Sonntag steht das nächste Spitzenspiel gegen Wüllen an“, blickt Langen bereits nach vorne. In dem Spiel wird der GWH-Coach auf die starke Kapitänin Aline Fritsche verzichten müssen, die aus privaten Gründen nicht zur Verfügung steht. „Wenn wir uns auch in dem Spiel durchsetzen sollten, haben wir gegen alle Spitzenteams gespielt und uns in den direkten Duellen auch durchgesetzt“, hofft Langen auf einen weiteren Erfolg.