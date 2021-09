Springer und Werfer wollen sich beweisen

Zum zweiten Springer- und Werfermeeting bei der TSG Dülmen lädt die TSG Dülmen am kommenden Samstag. Ab 11 Uhr messen sich zahlreiche Hoch- und Stabhochspringer, Speer-, Diskus- und Ballwerfer sowie Kugelstoßer.

TSG Dülmen bietet erneut Meeting an

Die Stabhochspringer wollen am Samstag bei der TSG Dülmeen wieder hoch hinaus.

Am kommenden Samstag, 2. Oktober, findet das Werfer- und Springermeeting bei der TSG Dülmen zum zweiten Mal im Leichtathletik-Stadion am Grenzweg statt. Der Beginn ist um 11 Uhr geplant. Zuschauer sind unter Beachtung der 3G-Regel willkommen, heißt es in einer Ankündigung der Blau-Gelben. Das bedeutet: Besucher müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Eine Bewirtung werde es auch wieder geben.

Im Angebot haben die Blau-Gelben folgende Disziplinen: Diskus, Speer, Kugel, Ball, Hochsprung und Stabhochsprung (auch für Kinder). Die Jugendklassen werden getrennt nach U20 und U18 gewertet, die Klassen U16 und jünger nach Jahrgängen. Los geht es mit den Diskus-Wettbewerben sowie denen im Hochsprung und Ballwurf. Aber recht schnell sind auch die Stabhochspringer zu sehen, sodass jede Menge los sein wird auf der Anlage der TSG Dülmen.

Erfahrungsgemäß lockt die Veranstaltung viele Besucher nach Dülmen, denn nicht bei allen Wettkämpfen haben die Speerwerfer und Stabhochspringer die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen.