Spielweise kostete viel Kraft

Stark verbessert zeigten sich die Fußball-Frauen von Adler Buldern. Und so war Trainer Rainer Schmitz trotz eines 0:6 gegen Spitzenreiter Spielvereinigung Herten nicht unzufrieden. „Jetzt kommen erst die Spiele, wo wir punkten müssen.“

Trotz des 0:6 gegen Spitzenreiter Herten ist Rainer Schmitz, Trainer der Bezirksliga-Fußballerinnen der DJK Adler Buldern, mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Bis zur 67. Minute haben wir gut mitgehalten“, so Schmitz nach dem Spiel.

„Wir haben etwas defensiver als zuletzt agiert und unsere Spielweise hat den Mädels einfach zu viel Kraft gekostet.“ So kamen die Damen des Spitzenreiters noch zu vier weiteren Treffern und am Ende zu einem ungefährdeten Sieg. „Herten ist schon sehr stark. Mir war klar, dass in dem Spiel nur wenig zu holen war.“

Für Schmitz war nur wichtig, dass sich sein Team nach dem 0:9 gegen Wanne rehabilitierte. „Da hat die Einstellung gegen eine Mannschaft, die normalerweise mit uns nicht einmal auf Augenhöhe ist, überhaut nicht gepasst.“ Gegen Herten habe sich sein Team aber deutlich verbessert gezeigt. Dabei gingen die Gäste sehr schnell durch Frederike Löken und Chantal Schmitz nach einer Viertelstunde mit 2:0 in Führung. Lena Marquardt, Emine Citir, Selinay Uslu und Lena Rammacher machten erst in der Schlussphase alles klar.

„Jetzt kommen die Spiele, in denen wir punkten müssen“, blickt Schmitz nach vorn. „Der Kader ist komplett zusammen und wir fahren zuversichtlich nach Marbeck.“