Spektakulärer Reitsport

Auch wenn die Dülmener keine eigene Mannschaft stellen, können sich die Reiter und Fans des Reitsports auf spektakuläre Unterhaltung freuen. Der RV Dülmen richtet die Kreismeisterschaft aus. In Dülmen geht es am Donnerstag los. Start ist am Dienstag in Werne.

Premiere für den RV Dülmen: „Zum ersten Mal sind wir Gastgeber für die Kreismeisterschaft der Reiter“, freut sich Katja Kümmel, Vorsitzende des Dülmener Reitervereins. Auch wenn die größte Stadt im Kreis Coesfeld keine eigene Mannschaften stellt, sind die Dülmener gerne Gastgeber für das Traditions-Turnier.

Einzelstarter aus Dülmen

„Aber einzelne Starter aus Dülmen, wie Lisa Meyer oder Ines Plastrotmann, greifen an den Turniertagen in das Geschehen ein.“ Rund 250 Teilnehmer werden an den Turniertagen in Dülmen erwartet.

Los geht es am Dienstag mit dem Geländeritt, der in Werne durchgeführt wird. Alle anderen Prüfungen finden auf der Anlage des RV Dülmen an der Letterhausstraße (ehemalige Kaserne) statt. Rund 30 Mitglieder des RV Dülmen sorgen beim Catering, aber auch als Protokollanten für einen reibungslosen Ablauf.

Katja Kümmel: „Das Turnier wird vom Kreisreiterverband ausgerichtet. Wir vom RV Dülmen stellen die Anlage und machen das Catering. In das eigentliche Turniergeschehen sind wir gar nicht so eingebunden.“

Prüfungen der Klasse M

So richtig sportlich interessant werden dürfte es am Sonntagmorgen werden. Denn dann stehen Dressur- und Springprüfungen der Klasse M an. „Das wird spektakulär. Das sind auch Prüfungen mit einem Schwierigkeitsgrad, die sonst bei unseren Turnieren eher nicht zu sehen sind.“ Am Donnerstag (Fronleichnam) ist Familientag, „und da stehen die eher jungen Reiter im Rampenlicht.“ So gebe es dann auch in Dülmen einen kleinen Geländeritt, um den Nachwuchs heranzuführen.

