Späte Siegtreffer in den A-Liga-Derbys

So lief es auf den Fußballplätzen

Dülmen

Die Sportfreunde Merfeld bleiben in der Bezirksliga 11 auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Gleiches gilt für die TSG Dülmen in der Landesliga 4. In der A-Liga gab es zwei packende Derbys, die jeweils durch späte Tore entschieden wurden.

Von Patrick Hülsheger und Marco Steinbrenner