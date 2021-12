Skifahrer aus Kork auf Straßenschildern

An fünf Stellen in der Dülmener Innenstadt hat der Vorstand des Dülmener Skiklubs Skifahrer aus Kork auf Straßenschilder befestigt. Wer alle fünf Standorte entdeckt, kann gewinnen.

Solche Kork-Skifahrer sind an fünf Standorten in der Dülmener Innenstadt zu finden. Wer alle findet, kann beim Dülmener Skiklub Preise gewinnen.

„In der Innenstadt sind plötzlich kleine Korkmännchen aufgetaucht und grüßen euch zum Advent von den Straßenschildern. Hast du sie schon entdeckt? Dann kannst du sogar etwas gewinnen“, heißt es in einer Ankündigung des Dülmener Skiklubs, der am Dienstag die Aktion gestartet hat.

Insgesamt gibt es fünf Standorte der kleinen Korkskifahrer. Wer gewinnen will, muss bis spätestens 17. Januar eine E-Mail an korkski@duelmener- skiklub.de schicken, in der die Standorte und die eigenen Kontaktdaten benannt sind.

„Gerne können auch Fotos mitgeschickt oder bei Facebook gepostet werden“, so Peter Nitsche, Vorsitzender vom Dülmener Skiklub.

Preise zu gewinnen

Unter allen richtigen Einsendungen werden einige Preise verlost: Erster Preis: Fahrkarte Busfahrt + Tagesskipass + Skiausleihe für eine Person für eine Sauerlandfahrt des Dülmener Skiklubs. Zweiter Preis: Tagesskipass + Skiausleihe für eine Person für eine Sauerlandfahrt des Dülmener Skiklubs. Dritter Preis: Fahrkarte Busfahrt + Tagesskipass für eine Person für eine Sauerlandfahrt des Dülmener Skiklubs. Vierter und fünfter Preis: Skiklub-Buffs (Schlauchtücher) für die ganze Familie

Peter Nitsche: „Die Preise können nicht ausgezahlt werden und werden nur unter den richtigen E-Mail-Einsendungen ausgelost. Beiträge per Kommentar oder Post werden nicht berücksichtigt.“