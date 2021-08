Die Herren 30 der DJK TC Dülmen haben sich im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga zurückgemeldet. Gegen den TC GW Castrop gab es am Samstag einen 6:3-Heimerfolg.

Dabei mussten die Dülmener bei der Aufstellung einige Ausfälle hinnehmen. „Julius Schröder ist extra aus der Schweiz angereist“, berichtet Kapitän Manuel Behlert. Der Weg lohnte sich, Schröder gewann sein Einzel in zwei Sätzen.

Zudem waren Christian Hoffmann, Matthias Baer und Kilian Niehues siegreich. Auch sie konnten ihre Partien jeweils in zwei Durchgängen gewinnen. Sven Schütter und Nikolai Busse musste ihre Partien dagegen abgeben.

So ging es mit einem 4:2-Vorsprung in die Doppel. Hier unterlagen Schütter/Schröder in zwei Sätzen, bevor Baer/Niehues und Hoffmann/Busse mit zwei Zwei-Satz-Siegen den ersten Saisonerfolg der Dülmener unter Dach und Fach brachten.



Mit dem ersten Saisonsieg haben die Dülmener den Gegner aus Castrop überholt und nun wieder Anschluss an die Teams im Tabellen-Mittelfeld. Vor den Dülmenern (Bilanz ein Sieg, drei Niederlagen) liegen nun drei Mannschaften mit jeweils zwei Siegen und zwei Niederlagen. Und genau gegen diese drei Mannschaften müssen die Dülmener in den kommenden Partien antreten. „Wir sind wieder im Rennen“, blickt Behlert auf einen spannenden Saison-Endspurt. Dieser beginnt am kommenden Samstag ab 13 Uhr, wenn Westfalia Gemen an der Hülsterner Straße zu Gast ist.