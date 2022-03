Gegen den FC Marbeck kassierten die Bezirksliga-Fußballerinnnen der DJK Adler Buldern eine glatte 0:4 (0:1)-Heimniederlage. „Die war absolut verdient“, gestand Trainer Rainer Schmitz. „Meine Mädels wollten gerne wieder defensiv spielen wie gegen Herten. Da haben wir das beim 0:2 super gemacht.“

Adler-Damen werden ausgekontert

Doch Marbeck konterte die Adler-Damen eiskalt aus, sodass am Ende die deutliche Niederlage stand. „Bei uns kommt im Moment einfach viel zusammen. So fehlte mit Sabrina Sauff am Sonntag auch eine wichtige Spielerin“, so Schmitz.

Der Adler-Coach ist sich sicher: „Jetzt warten auf uns die Wochen der Wahrheit.“ Denn an den nächsten Spieltagen treffen die Blau-Weißen von der Gewerbe-Straße auf Mannschaften, die ebenfalls noch gegen den Abstieg kämpfen müssen. „Wir sind schon oft von der Schippe gesprungen“, glaubt Schmitz an die Mentalität seiner Mannschaft.

Verlieren verboten

„Aber wir wissen auch, dass wir eigentlich keines der nächsten Spiele verlieren dürfen. Sonst sind wir weg vom Fenster.“ Acht Punkte Rückstand sind es aktuell bis zum rettenden Ufer. Am Sonntag haben die Bulderanerinnen erneut Heimrecht gegen Börnig, danach müssen die Adler-Damen nach Borken-Hoxfeld. „Ich habe aktuell 22 Spielerinnen beim Training. Die Stimmung ist gut.“

Neues System

Für die entscheidenden Spiele habe die Mannschaft ein neues System einstudiert. „Wir spielen mit dynamischer Dreierkette. Im Training klappt das gut.“