Silas Zahlten ist zweifacher Westfalen-Meister

Doppelter Westfalenmeister ist Silas Zahlten. Der U20-Mittelstreckler aus Dülmen gewann in Dortmund auf der 1500 Meter- und 3000 Meter-Strecke. Damit hat Zahlten auch die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft in Sindelfingen.

Auch wenn Silas Zahlten vor einem schwierigen Jahr steht, denn in der Altersklasse U20 sind viele Gegner bis zu 18 Monate älter als der junge Dülmener, so ist der Auftakt für den Mittelstreckenläufer sehr gut.

Nach einem guten Trainingslager in Portugal, zu dem sein Trainer kurzfristig wegen Corona nicht mitkonnte (Vater Stephan Zahlten sprang ein) überzeugte Silas Zahlten bei den Westfalenmeisterschaften in Dortmund. Dort sicherte er sich zwei Titel: Zahlten gewann das 1500 Meter-Rennen in 3:58,72 Minuten sowie den Lauf über 3000 Meter, den er in 8:46,90 Minuten beendete.

Mit diesen Zeiten belegt der junge Dülmener aktuell den dritten, beziehungsweise vierten Platz in der deutschen Hallen-Jahresbestenliste. Im 800 Meter-Rennen wurde Zahlten Zweiter (1:55,49 Minuten). Mit diesen Leistungen hat Silas Zahlten locker die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften in Sindelfingen erfüllt, die Mitte Februar stattfinden.

Der Dülmener muss sich dort für eine Strecke entscheiden, denn Mehrfachnennungen sind nicht möglich. In Sindelfingen wird er daher vermutlich über die 1500 Meter in Vorlauf und Finale an den Start gehen. Doch ehe es zur Deutschen Meisterschaft geht, steht am Wochenende für Silas Zahlten noch die NRW-Meisterschaft in Düsseldorf auf dem Programm. Am Samstag und Sonntag will er dort über 800 und 1500 Meter an den Start gehen.